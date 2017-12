Common Holly Nothing @1:06

Too Sad For The Public Young Loves to Love @1:00

Romantics What I Like About You @12:27

Maia Sharp Nothing But the Radio @12:23

King Leg Great Outdoors @12:20

Bruce Springsteen Blinded By The Light @12:15

Los Lobos Good Morning Atzlan @12:11

The National The System Only Dreams In Total Darkness @12:08

War On Drugs Pain @11:57

Wild Ones Paresthesia @11:54

Neil Young Only Love Can Break Your Heart @11:51