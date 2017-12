Franz Ferdinand Always Ascending @6:42

Jesus and Mary Chain Reverence @6:39

Lime Cordiale Temper Temper @6:35

Domestics For the Last Time @6:32

Sun Parade Cheer Up @6:28

Sugarmen Push Button Age @6:25

Blaehavon My Bark Is Your Bite @6:21

Liza Anne Paranoia @6:18

Iron & Wine Grace for Saints and Ramblers @6:15

Ruby Rose Fox Pain Killer @6:11

Johnny Cash with Elvis Costello We Ought To Be Ashamed @6:09