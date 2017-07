Loris Ohannes Chobanian Shooshigi @5:28

Lilit Hovanissyan Hayranesakir Ergeri Sharan @5:21

Maxim Panossian Garineh Kez Siroum Em @5:16

Gayane Ari Em Tatsel @5:12

Sofi Mkheyan Siro ton @5:08

Nersik Ispirian Armenian National Anthem @5:04

The Speedbumps The Moon Is Down @4:59

Berka Kerek e kaposzta @4:54

Republic Holdeso, napsugar @4:47

Holdviola Ha folyoviz volnek @4:37

Honeybeast Igy jatszom @4:29